«Севилья» не заинтересована в приглашении Рамоса, его возвращение даже не рассматривалось

«Севилья» не заинтересована в подписании 35-летнего испанского защитника Серхио Рамоса, покидающего мадридский «Реал» на правах свободного агента по истечении контракта, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, такого варианта никогда даже не существовало, «Севилья» не проявляла никакого интереса к кандидатуре Рамоса, а вопрос с его возвращением даже не рассматривался. Серхио ведёт переговоры с другим клубом, имя которого не раскрывается.

В конце этого месяца у капитана «сливочных» истекает контракт с клубом, и стороны не стали его продлевать. Сегодня, 17 июня, состоится прощальная пресс-конференция, в которой помимо Серхио примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.



Напомним, «Реал» предлагал Рамосу продлить контракт на один год, а игрок хотел на два. Также Серхио не хотел идти на сокращение зарплаты. Сообщалось, что испанец всё же выразил готовность продлить договор на условиях клуба, однако Перес, недовольный его поведением, продолжил готовить церемонию прощания.