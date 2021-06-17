Талалаев: игра с Бельгией — это коронавирус, а первые 30 минут с Финляндией — последствия

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат встречи сборной России с Финляндией (1:0) во втором туре группового этапа чемпионата Европы – 2020.
«В адрес сборной не свистели? Каждый слышит по-своему. Первые 30 минут игры были просто невозможными. Мы пропустили гол, который не засчитали из-за минимального офсайда, слава богу. Это, знаете, как последствие. Не так страшна сама болезнь, как говорится. Вот игра со сборной Бельгии — это коронавирус, а первые 30 минут игры с Финляндией — это последствия.
Вот что пугает: мы отдаём мяч в первые 15 минут матча и тут же получаем гол. Хорошо, что попался такой соперник как Финляндия. Но это страшно, когда одна такая ошибка сразу приводит к голу», — цитирует Талалаева Sportbox со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».
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