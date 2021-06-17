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Арбитр Федотов: Карасёв — пока один из лучших на Евро

Арбитр Федотов: Карасёв — пока один из лучших на Евро
Максим Пахомов
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Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Карасёва на Евро-2020.

«Карасёв хорошо отработал игру Швейцарии и Италии. Единственный спорный момент — он не стал показывать жёлтую карточку Инсинье за падение в штрафной Швейцарии на 12-й минуте. Я думаю, что надо было нападающего наказывать. Но объяснить это решение можно легко — в штрафной итальянец сразу поднялся, не возмущался и ничего не просил, а Карасёв потом мог и словами объяснить ему, что лучше так не делать.

Многие могут сказать, что он неправильно засчитал гол в ворота Швейцарии, который отменил VAR. Это сложный момент: было единоборство трёх футболистов, увидеть руку там тяжело — со своей позиции он не видел этой руки. За такой момент снижать ему оценку я бы не стал.

Он показал две жёлтые карточки — обе по делу, давал бороться: но это общая установка у судей. Надо запомнить этот матч Карасёва, а потом посмотреть, как он отсудит РПЛ. На Евро ему точно дадут ещё один матч группового этапа, а потом уже посмотрим, кого отправят домой, а кого — на игры плей-офф. Но Карасёв однозначно отсудил лучше арбитра матча России — Маккели. Но говорят, что он любимчик, поэтому удивляться не стоит. Карасёв же — пока один из лучших на Евро. Важно, что к командам он относился одинаково, в трактовке единоборств был последовательным», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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