Арбитр Федотов: Карасёв — пока один из лучших на Евро

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Карасёва на Евро-2020.
«Карасёв хорошо отработал игру Швейцарии и Италии. Единственный спорный момент — он не стал показывать жёлтую карточку Инсинье за падение в штрафной Швейцарии на 12-й минуте. Я думаю, что надо было нападающего наказывать. Но объяснить это решение можно легко — в штрафной итальянец сразу поднялся, не возмущался и ничего не просил, а Карасёв потом мог и словами объяснить ему, что лучше так не делать.
Многие могут сказать, что он неправильно засчитал гол в ворота Швейцарии, который отменил VAR. Это сложный момент: было единоборство трёх футболистов, увидеть руку там тяжело — со своей позиции он не видел этой руки. За такой момент снижать ему оценку я бы не стал.
Он показал две жёлтые карточки — обе по делу, давал бороться: но это общая установка у судей. Надо запомнить этот матч Карасёва, а потом посмотреть, как он отсудит РПЛ. На Евро ему точно дадут ещё один матч группового этапа, а потом уже посмотрим, кого отправят домой, а кого — на игры плей-офф. Но Карасёв однозначно отсудил лучше арбитра матча России — Маккели. Но говорят, что он любимчик, поэтому удивляться не стоит. Карасёв же — пока один из лучших на Евро. Важно, что к командам он относился одинаково, в трактовке единоборств был последовательным», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 июня 2021
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