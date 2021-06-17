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«Спартак» объявил состав на первый сбор под руководством Руя Витории

«Спартак» объявил состав на первый сбор под руководством Руя Витории
Сергей Сорокин
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«Спартак» назвал имена футболистов, которые отправились на первый сбор под руководством нового главного тренера Руя Витории.

Состав на первый сбор: Максименко, Ребров, Селихов, Ещенко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Литвинов, Маслов, Айртон, Тимофеев, Хендрикс, Умяров, Ломовицкий, Мозес, Глушенков, Мирзов, Роша, Игнатов, Бакаев, Мелкадзе.

29 июня в 18:30 мск команда сыграет с «Нефтчи». Клуб из Баку впервые с 2013 года стал чемпионом Азербайджана и выступит в квалификации Лиги чемпионов. 2 июля (18:30 мск) соперником «Спартака» станет клуб «Браво» из Любляны, который занял пятое место в чемпионате Словении. В последний день сбора, 5 июля, (14:00 мск) красно-белые встретятся с «Шибеником» — 6-й командой Хорватии по итогам прошедшего сезона.

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