«Спартак» сыграет с «Нефтчи», «Браво» и «Шибеником» на сборе в Филлахе
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Стали известны соперники «Спартака» по товарищеским матчам на сборе в Филлахе, сообщает пресс-служба красно-белых.
29 июня в 18:30 мск команда сыграет с «Нефтчи». Клуб из Баку впервые с 2013 года стал чемпионом Азербайджана и выступит в квалификации Лиги чемпионов. 2 июля (18:30 мск) соперником «Спартака» станет клуб «Браво» из Любляны, который занял пятое место в чемпионате Словении. В последний день сбора, 5 июля, (14:00 мск) красно-белые встретятся с «Шибеником» — 6-й командой Хорватии по итогам прошедшего сезона.
Напомним, «Спартак» пробился в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021. В 30 турах команда набрала 57 очков и уступила лишь «Зениту» (65).
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