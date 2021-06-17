Бензема обратился к Рамосу, который покидает «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема опубликовал обращение к защитнику Серхио Рамосу, который покидает команду в связи с истечением контракта.



«Больше, чем капитан, мой друг, мой брат, спасибо тебе за все моменты, что мы пережили вместе на этом пути, который принёс столько успеха «Реалу». Желаю тебе всего наилучшего, легенда», — написал Бензема в своём «твиттере».



Ранее на уход Рамоса из «Реала» отреагировал бывший вратарь команды Икер Касильяс.



Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.