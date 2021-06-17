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Украина — Северная Македония: составы команд на матч чемпионата Европы

Украина — Северная Македония: составы команд на матч чемпионата Европы
Михаил Рождественский
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Сборные Украины и Северной Македонии определились со стартовыми составами на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020, который пройдёт сегодня, 17 июня, на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Сидорчук, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик.

Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Д. Велкоски, С. Ристовски, Николов, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев.

Запасные: Янков, Шишковски, Бейтулай, Ристевски, Тричковски, Трайковски, Хасани, Костадинов, Радески, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски.

Обслужит встречу бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини. Помогать ему будут ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный рефери — словенец Славко Винчич.

Напомним, в группе C, помимо украинцев и македонцев, выступают национальные команды Нидерландов и Австрии.

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