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Появилось видео, как футболисты сборной Украины смотрели матч России с Финляндией

Появилось видео, как футболисты сборной Украины смотрели матч России с Финляндией
Михаил Рождественский
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Футболисты сборной Украины в прямом эфире смотрели матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между Финляндией и Россией (0:1).

Украинские игроки не поддерживали какую-либо из команд и вместо этого внимательно следили за ходом встречи, разбавляя тишину комментариями.

«Финны — нормальные пацаны. Такие, боевые!» — подметил один из футболистов.

Видео доступно на YouTube-канале vZbirna.

В эти минуты сборная Украины встречается с Северной Македонией. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
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