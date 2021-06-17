Кержаков прокомментировал назначение на пост наставника «Нижнего Новгорода»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».
«Я благодарен за оказанное доверие. Это новый этап в карьере и серьёзный вызов. Все тренеры стремятся работать на высшем уровне. Для меня нижегородская земля — однозначно не чужая. Мой отец родом из Дзержинска, в молодости играл за местный «Химик». Ощущаю большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы ФК «Нижний Новгород» достойно выступал в элите российского футбола», — цитирует Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».
Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу без стыковых матчей, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.
- 17 июня 2021
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