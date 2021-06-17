«Брайтон» отказался продавать Уайта в «Арсенал» за € 40 млн

«Брайтон» отклонил предложение лондонского «Арсенала» по трансферу защитника Бена Уайта. «Канониры» были готовы заплатить за футболиста € 40 млн, но «Брайтон» не устроили эти условия, сообщает Sky Sports.

В сезоне-2020/2021 Уайт сыграл за «Брайтон» 36 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Предыдущий сезон он провёл в стане футбольного клуба «Лидс», за который забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ожидается, что «Арсенал» сделает повторное предложение по трансферу британского игрока. В трансферной гонке участвует также «Астон Вилла», которая ранее уже предлагала «Брайтону» € 30 млн за защитника. «Брайтон» отклонил трансферный запрос.

До этого спортсмен выступал за футбольные клубы «Ньюпорт» и «Питерборо».