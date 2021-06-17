Спортивный врач предположил, при каких условиях Фернандес сможет сыграть в матче с Данией

Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий предположил, при каких условиях защитник сборной России Марио Фернандес сможет сыграть в матче с Данией на Евро-2020.
«В 99 процентах случаев, когда говорят о сотрясении мозга, обыватель понимает, что это сотрясение головного мозга. Ещё есть возможность сотрясения и ушиба спинного мозга — это тоже влечёт за собой некоторые изменения. Грубо говоря, сотрясение — это лёгкое повреждение спинного мозга.
В понимании большинства людей перелом позвоночника — это всё, кошмар, парализация и всё такое. На деле это очень небольшой процент. Многие люди, имея перелом позвоночника, могут даже не догадываться об этом — случайно узнают при обследованиях.
Очень рад, что у Фернандеса минимальные повреждения: нет структурных изменений, компрессионных переломов позвоночника.
Поскольку у Фернандеса не выявлены какие-либо структурные изменения, боль связана с минимальным повреждением мышц, сухожилий и связочного аппарата позвоночника — это хороший прогноз. Если убрать болевые ощущения, то Марио может приступить к тренировкам.
Что такое миозит? «Миоз» — мышца, «ит» — воспаление, если по-русски, то это воспаление мышцы без явных повреждений, грубо говоря, воспалилась мышца. Вы можете перегрузить мышцу — она у вас воспалится. Но здесь речь идёт именно о травматическом миозите. Итоговый диагноз — наилучший исход при данном механизме травмы. По результатам обследований не выявлено повреждений мышечных структур, он может тренироваться с определёнными болезненными ощущениями в спине. В основном это зависит от его восприятия боли. Все по-разному воспринимают: некоторые не чувствуют переломы, а кто-то не может ходить из-за ушиба. Поскольку Фернандес футболист и давно привык к боли, то вполне возможно, что он выйдет уже в ближайшее время.
Появление Марио в матче с Данией зависит от его болевых ощущений. К сожалению, объективных методов оценки боли у человека не существует, поэтому делать прогноз трудно. Здесь всё очень субъективно. Думаю, он боец. Всё зависит только от него: над ним работают лучшие врачи, поэтому верю в его скорейшее выздоровление. Шанс выйти с датчанами, безусловно, есть», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 17 июня 2021
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