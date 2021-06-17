На Евро-2020 реализовали лишь 1 из 5 пенальти. Единственный гол с «точки» забил Роналду

В матчах чемпионата Европы по футболу – 2020 уже было назначено пять пенальти. При этом реализован лишь один из них. Автором единственного результативного удара с «точки» стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с Венгрией (3:0).
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Сборная России выступает в группе B. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по квартету являются национальные команды Бельгии, Финляндии и Дании. На данный момент Россия занимает второе место в группе, набрав 3 очка. В первом туре сборная уступила бельгийцам (0:3), во втором – переиграла финнов (1:0).
- 17 июня 2021
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