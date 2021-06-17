Дания – Бельгия: стартовые составы на матч 2-го тура Евро-2020

Сегодня, 17 июня, состоится матч сборных Дании и Бельгии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Денайер, Мёнье, Дендонкер, Тилеманс, Карраско, Т. Азар, Мертенс, Лукаку.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хёйбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — швед Андреас Экберг.



Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.