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Фанаты сборной Бельгии посвятили баннер Кристиану Эриксену

Фанаты сборной Бельгии посвятили баннер Кристиану Эриксену
Максим Хрущ
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Бельгийские фанаты посвятили баннер полузащитнику национальной команды Дании Кристиану Эриксену. Болельщики развернули плакат на трибунах во время очного матча сборных на чемпионате Европы – 2020.

«Бельгия любит Кристиана», — написано на баннере фанатов сборной Бельгии.

Фото: Полина Куимова

Сегодня, 17 июня, сборная Дании встречается с национальной командой Бельгии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
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