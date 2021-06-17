Миранчук заявил, что доволен игровым временем в «Аталанте»
Поделиться
Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал свою игру за итальянский клуб в минувшем сезоне.
«Мне изначально сказали, что новички могут долгое время не играть. С Русиком Малиновским общался. Футболисту нужно время, чтобы понять все требования. Мне ещё повезло, что я начал сразу выходить на поле. Те же 10-15 минут на замену. В Италии так: приезжаешь и первые полгода вообще по минимуму рассчитываешь на игровую практику. Важно всегда быть готовым», — приводит слова Миранчука пресс-служба сборной России.
В сезоне-2020/2021 Миранчук провёл за «Аталанту» 25 матчей в Серии А, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. До этого игрок выступал за московский «Локомотив» и «Казанку».
Новость по темеПресс-служба «Аталанты» отреагировала на гол Миранчука
Комментарии
Рекомендуем вам
- 17 июня 2021
-
21:28
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
19:52
-
19:41
-
19:31
-
19:31
-
19:27
-
19:14
-
19:09
-
19:05
-
19:05
-
19:00
-
18:46
-
18:46
-
18:35
-
18:27
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:51
-
17:46
-
17:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам