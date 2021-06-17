Миранчук заявил, что доволен игровым временем в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал свою игру за итальянский клуб в минувшем сезоне.

«Мне изначально сказали, что новички могут долгое время не играть. С Русиком Малиновским общался. Футболисту нужно время, чтобы понять все требования. Мне ещё повезло, что я начал сразу выходить на поле. Те же 10-15 минут на замену. В Италии так: приезжаешь и первые полгода вообще по минимуму рассчитываешь на игровую практику. Важно всегда быть готовым», — приводит слова Миранчука пресс-служба сборной России.

В сезоне-2020/2021 Миранчук провёл за «Аталанту» 25 матчей в Серии А, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. До этого игрок выступал за московский «Локомотив» и «Казанку».