Ромелу Лукаку признан лучшим игроком матча Дания – Бельгия

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку признан лучшим игроком матча чемпионата Европы 2020 года Бельгия – Дания.

Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился со счётом 2:1 в пользу бельгийцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии. Бельгия, набрав 6 очков, занимает первое место в турнирной таблице квартета. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.