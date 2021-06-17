Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартинес – о матче с Данией: давненько Бельгия не подвергала себя таким испытаниям

Мартинес – о матче с Данией: давненько Бельгия не подвергала себя таким испытаниям
Максим Хрущ
Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча второго тура финальной части Евро-2020 со сборной Дании. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийцев.

«Давненько уже мы не подвергали себя таким испытаниям. В первом тайме игроки казались шокированными, но опыта у них не отнять, вот и перевернули ход встречи», – цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии. Бельгия, набрав 6 очков, занимает первое место в турнирной таблице квартета. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч.

Календарь Евро-2020
Новость по теме
Турнирная таблица Евро-2020. Сборная России – на 2-м месте в группе перед последним туром
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021