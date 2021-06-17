Мартинес – о матче с Данией: давненько Бельгия не подвергала себя таким испытаниям
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча второго тура финальной части Евро-2020 со сборной Дании. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийцев.
«Давненько уже мы не подвергали себя таким испытаниям. В первом тайме игроки казались шокированными, но опыта у них не отнять, вот и перевернули ход встречи», – цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.
Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии. Бельгия, набрав 6 очков, занимает первое место в турнирной таблице квартета. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч.
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