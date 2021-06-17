ЦСКА взял на просмотр двух футболистов

Столичный ЦСКА взял на просмотр полузащитника «Велеса» Артура Галояна и защитника «Оренбурга» Ивана Лапшова, информирует официальный сайт «армейцев».
Галоян в минувшем сезоне провел за «Велес» 41 матч, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.
Лапшов в сезоне-2020/21 выступал в аренде за «Томь». В 23 матчах он забил 1 гол.
Ранее ЦСКА объявил об отставке главного тренера Ивицы Олича.
Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.
Отметим, что специалист вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы по футболу — 2020.
- 18 июня 2021
-
00:22
-
00:14
-
00:13
-
00:00
- 17 июня 2021
-
23:54
-
23:52
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:25
-
23:13
-
22:41
-
22:36
-
22:25
-
22:23
-
22:21
-
22:14
-
22:11
-
22:03
-
21:43
-
21:41
-
21:38
-
21:28
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:23
-
20:14