ЦСКА взял на просмотр двух футболистов

Столичный ЦСКА взял на просмотр полузащитника «Велеса» Артура Галояна и защитника «Оренбурга» Ивана Лапшова, информирует официальный сайт «армейцев».

Галоян в минувшем сезоне провел за «Велес» 41 матч, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.

Лапшов в сезоне-2020/21 выступал в аренде за «Томь». В 23 матчах он забил 1 гол.

Ранее ЦСКА объявил об отставке главного тренера Ивицы Олича.

Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.



Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.



Отметим, что специалист вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы по футболу — 2020.