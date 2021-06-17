Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА взял на просмотр двух футболистов

ЦСКА взял на просмотр двух футболистов
Григорий Петерсон
Комментарии

Столичный ЦСКА взял на просмотр полузащитника «Велеса» Артура Галояна и защитника «Оренбурга» Ивана Лапшова, информирует официальный сайт «армейцев».

Галоян в минувшем сезоне провел за «Велес» 41 матч, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.

Лапшов в сезоне-2020/21 выступал в аренде за «Томь». В 23 матчах он забил 1 гол.

Ранее ЦСКА объявил об отставке главного тренера Ивицы Олича.

Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.

Отметим, что специалист вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021