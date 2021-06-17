Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Северной Македонией.
«Хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку. В раздевалку нам позвонил президент Владимир Зеленский и поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас. Эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе, команда провела два хороших тайма. Правда, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Но если не реализуем моменты, не забиваем пенальти… Однако в итоге ребята довели матч до конца очень уверенно», — цитирует Шевченко «Укринформ».
Сборная Украины набрала три очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице. Северная Македония (0) располагается на последней строчке.
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