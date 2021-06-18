Сборная Чехии реализовала все свои пенальти в истории чемпионатов Европы

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Чехии сыграла вничью с национальной командой Хорватии (1:1). Единственный гол чехов был забит Патриком Шиком с пенальти.
Как информирует OptaJean, сборная Чехии (в прошлом сборная Чехословакии) реализовала все свои пенальти в истории чемпионатов Европы. Всего чехи били с «точки» на Евро 24 раза — все удары оказались результативными.
Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Хорватии и Чехии состоялся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершился ничьей 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.
Счёт в матче на 36-й минуте открыла сборная Чехии. Гол забил Патрик Шик, реализовавший пенальти. Сборная Хорватии сравняла счёт на 47-й минуте. Автором гола стал полузащитник Иван Перишич. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.
В группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии, очная встреча которых состоится сегодня, 18 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
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