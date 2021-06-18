Сборная Чехии реализовала все свои пенальти в истории чемпионатов Европы

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Чехии сыграла вничью с национальной командой Хорватии (1:1). Единственный гол чехов был забит Патриком Шиком с пенальти.

Как информирует OptaJean, сборная Чехии (в прошлом сборная Чехословакии) реализовала все свои пенальти в истории чемпионатов Европы. Всего чехи били с «точки» на Евро 24 раза — все удары оказались результативными.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Хорватии и Чехии состоялся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершился ничьей 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

Счёт в матче на 36-й минуте открыла сборная Чехии. Гол забил Патрик Шик, реализовавший пенальти. Сборная Хорватии сравняла счёт на 47-й минуте. Автором гола стал полузащитник Иван Перишич. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

В группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии, очная встреча которых состоится сегодня, 18 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.