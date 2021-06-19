Результаты матчей 8-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу

Завершился восьмой игровой день чемпионата Европы по футболу — 2020. 18 июня было проведено три матча 2-го тура группового этапа континентального первенства.
В группе Е сборная Швеции встретилась с национальной командой Словакии. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой шведов со счётом 1:0. Единственный гол забил шведский полузащитник Эмиль Форсберг, который хладнокровно реализовал пенальти.
В группе E, помимо шведов и словаков, выступают национальные команды Испании и Польши. Благодаря сегодняшней победе Швеция вышла на первое место в турнирной таблице, набрав за два тура четыре очка. Словакия (3) — на втором месте. На третьей строчке расположилась Испания (1), замыкает квартет Польша (0).
Также 18 июня состоялись два матча группы D. В одном из них сборная Хорватии встретилась с национальной командой Чехии. Матч состоялся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершился ничьей 1:1.
В последнем матче игрового дня сборная Англии встретилась с национальной командой Шотландии. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 0:0.
В группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии. Первое и второе место в таблице квартета занимают сборные Англии и Чехии, в активе которых по четыре очка — их ждёт очная встреча в 3-м туре группового этапа. Третье и четвёртое место делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку в стартовых двух турах.
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