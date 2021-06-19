«Ювентус» заинтересован в приобретении Оспины

Голкипер «Наполи» Давид Оспина этим летом может перейти в другой итальянский клуб.
По информации Corriere dello Sport, руководство неаполитанского клуба готово выслушивать предложения по 32-летнему футболисту. Одним из клубов, проявляющих интерес к колумбийцу, является «Ювентус». Кроме того, на Оспину претендуют «Аталанта» и «Фиорентина». Нынешнее соглашение Оспины с «Наполи» истекает 30 июня 2022 года.
В завершившемся сезоне колумбийский вратарь принял участие в 23 матчах, в которых пропустил 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн. Колумбиец играет за неаполитанский клуб с 2018 года. Ранее он выступал за «Арсенал», «Ниццу» и «Атлетико Насьональ».
Ранее сообщалось, что в случае ухода из «Фиорентины» польского вратаря Бартломея Дронговского колумбийца могут рассмотреть в качестве первого номера.
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