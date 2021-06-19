Андрей Ярмоленко не продлит контракт с «Вест Хэмом»

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко покинет английский клуб, сообщает Calciomercatoweb.



По информации источника, 31-летний украинский футболист не будет продлевать соглашение в «Вест Хэмом», рассчитанное до лета 2022 года. Сообщается, что агент Ярмоленко уже ищет новый клуб для своего клиента.



Напомним, Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в 2018 году. В минувшем сезоне украинский форвард принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу. С 2009 года Ярмоленко вызывается в сборную Украины. На данный момент футболист находится в расположении украинской национальной команды и принимает участие в чемпионате Европы.