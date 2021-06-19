Португалия — Германия: немцы довели счёт до разгромного

Сегодня, 19 июня, проходит матч сборных Португалии и Германии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 60-й минуте полузащитник немцев Роберт Госенс сделал счёт разгромным — 4:1. До этого в матче забивали португальцы Криштиану Роналду, Рубен Диаш и Раффаэл Геррейру (оба — автоголы) и полузащитник немцев Кай Хаверц.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.



Напомним, в группе F, помимо португальцев и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Франции.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.