Дешам — о безголевой серии Бензема: я в него верю, он способен творить невероятные вещи

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после ничьей в матче с Венгрией (1:1) прокомментировал безголевую серию форварда Карима Бензема.



«Не думаю, что в мастерстве Бензема могут быть сомнения. Мы знаем, что он способен творить невероятные вещи, как и любой другой наш форвард. Просто ему не удаётся забивать, как он делал это в товарищеских матчах. Но у него большой опыт. Знаю, что он может его применить. Я в него верю, и он это знает.

У нас были моменты в первом тайме, но, к сожалению, не забили. Мы много били по воротам, не раз попали в створ, попали в штангу. Считаю, что в этом матче у нас были очень хорошие отрезки, особенно в первом тайме», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

После возвращения в сборную Франции Бензема сыграл четыре матча, однако ещё ни разу не смог отличиться.