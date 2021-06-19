Дешам — о безголевой серии Бензема: я в него верю, он способен творить невероятные вещи

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после ничьей в матче с Венгрией (1:1) прокомментировал безголевую серию форварда Карима Бензема.
«Не думаю, что в мастерстве Бензема могут быть сомнения. Мы знаем, что он способен творить невероятные вещи, как и любой другой наш форвард. Просто ему не удаётся забивать, как он делал это в товарищеских матчах. Но у него большой опыт. Знаю, что он может его применить. Я в него верю, и он это знает.
У нас были моменты в первом тайме, но, к сожалению, не забили. Мы много били по воротам, не раз попали в створ, попали в штангу. Считаю, что в этом матче у нас были очень хорошие отрезки, особенно в первом тайме», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.
После возвращения в сборную Франции Бензема сыграл четыре матча, однако ещё ни разу не смог отличиться.
- 19 июня 2021
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