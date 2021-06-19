Салихова: меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз высказалась на тему назначения португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.
«Сейчас ставка на «удобненького и уютненького», можно проворачивать любые трансферы на вход и на выход. Руй добряк, и он правда хороший мужик. Осталось только подождать. Честно скажу, меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?» — написала Салихова в своём телеграм-канале.
Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
- 19 июня 2021
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