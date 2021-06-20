Роберт Левандовски: в матче с Испанией сборная Польши выглядела лучше, чем со Словакией

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результат матча со сборной Испании (1:1) во втором туре групповой стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Мы играли хорошо. Допустили несколько ошибок как в обороне, так и в нападении, но в целом выглядели гораздо лучше, чем в матче со Словакией. Почему? Я думаю, что в первой игре мы хотели играть в красивый футбол и много атаковать. Мы сосредоточились на этом и позабыли о других аспектах игры. Мы знали, что в игре с Испанией нам придется много обороняться, и у нас это неплохо получилось. Наш план сработал», — приводит слова Левандовского официальный сайт УЕФА.

Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии. Испанцы набрали 2 очка и занимают третье место в группе E. Сборная Польши (1) — на последней строчке.