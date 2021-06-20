Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 20 июня
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Сегодня, в воскресенье, 20 июня, на чемпионате Европы по футболу – 2020 состоится десятый игровой день.
Стартуют матчи третьего тура группового этапа. Состоятся две встречи в группе A, которые начнутся в одно время — в 19:00 мск: Италия — Уэльс и Швейцария — Турция.
Встреча итальянцев с Уэльсом состоится на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Трансляция встречи пройдёт на телеканале «Россия-1». Италия — лидер группы A с шестью очками, у Уэльса — четыре очка и второе место.
ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа A. 3-й тур
20 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Италия
Не начался
Уэльс
Параллельно сыграют Швейцария и Турция. Команды проведут матч на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Швейцария располагается на третьем месте в группе A, имея одно очко. У турков — 0 баллов, они — последние в группе.
ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа A. 3-й тур
20 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Турция
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