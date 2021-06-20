Лаудруп: Дании просто нужно обыграть Россию. Мы и Уэльс в 1/8 финала победим

Бывший полузащитник сборной Дании Микаэль Лаудруп поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Россией.



«Ни при каких обстоятельствах не могу представить, что Бельгия может не обыграть Финляндию, при всём уважении к финской команде. Даже если финны поменяют половину состава. А это значит, что Дания должна обыграть Россию. Нам просто нужно победить. Если мы обыграем сборную России, то выйдем на второе место, я в этом не сомневаюсь. Даже скажу, что в случае, если в 1/8 финала турнира нам достается Уэльс, мы и его обыграем», — приводит слова Лаудрупа BT.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

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