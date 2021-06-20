Тайский клуб включил в заявку на Лигу чемпионов АФК 34-летнего певца
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Тайский клуб «Ратчабури» включил в заявку команды на Лигу чемпионов АФК 34-летнего певца и актёра Пхакина Хамвилайсака, сообщает пресс-служба клуба на своей странице в «Инстаграме».
«Добро пожаловать в семью. «Ратчабури» удивил болельщиков, заключив контракт с Пхакином на шесть месяцев. Он готов сыграть в Лиге чемпионов АФК. Пхакин будет играть под номером 96», — говорится в сообщении.
Пхакин, или Тоно, как его называют фанаты, некоторое время находился в расположении «Ратчабури». Его участие в тренировках команды было обусловлено желанием Пхакина поддерживать спортивную форму.
Новый розыгрыш Лиги чемпионов АФК начнётся 22 июня. В матче 1-го тура группового этапа турнира «Ратчабури» сыграет с южнокорейским клубом «Пхохан Стилерс».
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