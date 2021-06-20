На матче Дании и России в Копенгагене вывесят баннер «Здесь нас мало, дома — миллионы»

На матче сборной России со сборной Дании, который пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене, будет баннер в поддержку российской команды, если его одобрит УЕФА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Баннер с надписью «Здесь нас мало, дома — миллионы» подготовили сотрудники торгпредства России в Дании, которые собираются посетить встречу.
Фото: «Чемпионат»
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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