Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чувствуют неуверенность». Колосков — о словах датских футболистов перед матчем с Россией

«Чувствуют неуверенность». Колосков — о словах датских футболистов перед матчем с Россией
Салават Муртазин
Комментарии

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания игроков сборной Дании накануне матча с россиянами.

«Датчане чувствуют неуверенность из-за предстоящего матча со сборной России, поэтому подбадривают себя подобным образом. Какая разница, правильно они поступают или нет? Пусть говорят себе. Когда боксёры бьются в ринге, они что только не говорят друг другу. Желание «порвать и разорвать» — это нормально. Ничего страшного не вижу.

Лишь одному Черчесову решать, есть ли необходимость использовать агрессивные высказывания датчан в качестве мотивации своих футболистов. Не думаю, что нужно находить дополнительный стимул для самолюбия наших игроков. Это настолько тонкое дело… Допускаю, что тренер на установке может использовать слова о том, что нас ни за кого не считают и давайте докажем обратное. Второй вариант: просто проигнорировать. В любом случае команда выйдет с очень хорошим настроем», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Новость по теме
Поульсен: если не побеждаешь Россию, значит, не заслуживаешь игры в плей-офф
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021