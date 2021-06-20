«Чувствуют неуверенность». Колосков — о словах датских футболистов перед матчем с Россией

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания игроков сборной Дании накануне матча с россиянами.
«Датчане чувствуют неуверенность из-за предстоящего матча со сборной России, поэтому подбадривают себя подобным образом. Какая разница, правильно они поступают или нет? Пусть говорят себе. Когда боксёры бьются в ринге, они что только не говорят друг другу. Желание «порвать и разорвать» — это нормально. Ничего страшного не вижу.
Лишь одному Черчесову решать, есть ли необходимость использовать агрессивные высказывания датчан в качестве мотивации своих футболистов. Не думаю, что нужно находить дополнительный стимул для самолюбия наших игроков. Это настолько тонкое дело… Допускаю, что тренер на установке может использовать слова о том, что нас ни за кого не считают и давайте докажем обратное. Второй вариант: просто проигнорировать. В любом случае команда выйдет с очень хорошим настроем», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 20 июня 2021
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