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Финляндия — Бельгия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020, время начала матча Финляндия — Бельгия

Финляндия — Бельгия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020
Вячеслав Моренко
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Сегодня, в понедельник, 21 июня, в Санкт-Петербурге (Россия) на стадионе «Газпром Арена» состоится матч третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2020 между сборными Финляндии и Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск, игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Встречу обслужит бригада во главе с Феликсом Брихом из Германии, помогать ему будут соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный арбитр – Давиде Масса из Италии.

Напомним, что Бельгия на старте турнира одержала победу над сборной России (3:0), а затем обыграла Данию (2:1). Финляндия начала с победы над Данией (1:0), а потом уступила России (0:1).

Таким образом, лидером группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков, затем располагаются сборные России (3) и Финляндии (3), а замыкает квартет Дания (0).

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 3-й тур
21 июня 2021, понедельник. 22:00 МСК
Финляндия
Не начался
Бельгия
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