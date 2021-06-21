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Венесуэла спаслась от проигрыша Эквадору на последних минутах матча Кубка Америки

Венесуэла спаслась от проигрыша Эквадору на последних минутах матча Кубка Америки
Вячеслав Моренко
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В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч третьего тура группы B Кубка Америки – 2021 между сборными Венесуэлы и Эквадора, который завершился ничьей со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт лишь в конце первого тайма эквадорским форвардом Эдуаром Пресиадо, уже на 51-й минуте игроки Венесуэлы восстановили паритет благодаря голу Эдсона Кастильо, а спустя 20 минут Гонсало Плата вновь вывел вперёд Эквадор и мог принести своей команде победу в этом матче. Однако Венесуэле удалось сравнять счёт в компенсированное время усилиями Рональда Эрнандеса.

Таким образом, после поражения от Колумбии (0:1) на старте турнира Эквадор набрал первое очко на текущем Кубке Америки. Венесуэла, проведшая третью игру, не одержала ни одной победы, дважды сыграв вничью — с Колумбией (0:0) и, соответственно, Эквадором (2:2)

Лидером группы B является Бразилия (6), за ней располагается Колумбия (4), затем идут Венесуэла (2) и Эквадор (1), замыкает таблицу Перу (0).

Кубок Америки. Группа B. 3-й тур
21 июня 2021, понедельник. 00:00 МСК
Венесуэла
Окончен
2 : 2
Эквадор
0:1 Пресиадо – 39'   1:1 Кастильо – 51'   1:2 Плата – 71'   2:2 Эрнандес – 90+1'
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