Лапорта: «Барселона» не будет извиняться перед УЕФА за вступление в Суперлигу

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта вновь высказался об утраченном проекте Европейской Суперлиги.

«Мы вели диалог с приглашёнными в Суперлигу клубами и нас устраивали предложения руководителей этой лиги, но вступление в неё должно было быть одобрено на соответствующей ассамблее. Было бы логично организовать голосование до 30 июня. Но сейчас, поскольку предложенный формат лиги уже не существует, я не прошу никаких голосований. Но проект жив, я настаиваю на этом.

Мы всё ещё пытаемся войти в диалог с УЕФА. Мы не будем извиняться за попытку создать конкуренцию. Мы не будем извиняться перед УЕФА за желание быть владельцами нашей судьбы. По крайней мере, пока я президент клуба», — цитирует Лапорту Goal.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.