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Норвегия не будет бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Норвегия не будет бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Диана Валавичюте
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Норвежская футбольная ассоциация (NFF) отказалась бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее британский таблоид The Guardian сообщил, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022. Позже Объединение болельщиков из Германии призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира — 2022.

Вчера, 20 июня, состоялось внеочередное собрание, созванное NFF, на котором обсуждались вопросы, связанные с чемпионатом мира в Катаре и возможным бойкотом турнира из-за нарушений прав человека. В итоге 368 делегатов проголосовали против бойкота ЧМ-2022, 121 делегат — за бойкот турнира.

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