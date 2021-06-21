Норвегия не будет бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Норвежская футбольная ассоциация (NFF) отказалась бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщается на официальном сайте организации.



Ранее британский таблоид The Guardian сообщил, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022. Позже Объединение болельщиков из Германии призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира — 2022.



Вчера, 20 июня, состоялось внеочередное собрание, созванное NFF, на котором обсуждались вопросы, связанные с чемпионатом мира в Катаре и возможным бойкотом турнира из-за нарушений прав человека. В итоге 368 делегатов проголосовали против бойкота ЧМ-2022, 121 делегат — за бойкот турнира.

Новость по теме Тони Кроос поделился мнением о возможном бойкоте ЧМ-2022 в Катаре