Украина — Австрия: прямой эфир матча чемпионата Европы на «России 1» начнётся в 19:00

Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных Украины и Австрии. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч Украина — Австрия можно будет на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — немец Даниэль Зиберт.
Напомним, в группе C, помимо украинцев и австрийцев, выступают национальные команды Нидерландов и Северной Македонии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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