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Украина — Австрия, Финляндия — Бельгия, онлайн-трансляция матчей чемпионата Европы по футболу, 21 июня 2021, Евро-2020

Сражения за путёвки в плей-офф Евро в разгаре! Матч Россия — Украина ещё возможен? LIVE
Игорь Брагин Павел Панышев
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Сборная Украины, Евро-2020
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Украинцы бьются за выход из группы, а Бельгия может помочь нашим футболистам. Все подробности в формате «онлайн» на «Чемпионате».

На чемпионате Европы по футболу завершается групповой этап. 21 июня определятся участники плей-офф ещё в двух группах. Сборные Украины и Австрии в прямом противостоянии выявят обладателя второй путёвки в квартете в С, а Нидерланды завершат групповую стадию поединком с Северной Македонией. В группе В помимо матча Россия — Дания пройдёт сражение Бельгии и Финляндии.

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020
Live Алексей Адамов

Пока Россия будет рубиться с Данией в Копенгагене, в Санкт-Петербурге будут выяснять отношения команды Финляндии и Бельгии. Интересно, что финны могут как выйти в плей-офф в случае поражения, так и завершить выступление при ничьей.

Евро-2020. День 11-й. Россия и Украина решат свою судьбу на чемпионате Европы Евро-2020. День 11-й. Россия и Украина решат свою судьбу на чемпионате Европы
10:09 Алексей Адамов

Сборную Украины может устроить и ничья с Австрией, но подопечные Андрея Шевченко намерены играть на победу. Возможно, добыть её поможет Роман Яремчук — одно из главных открытий турнира. А кто ещё удивляет на Евро-2020?

10:05 Алексей Адамов

По традиции матчи решающего тура группового этапа стартуют одновременно. Встречи Украина — Австрия в Бухаресте и Северная Македония — Нидерланды в Амстердаме начнутся в 19:00 по московскому времени. Рассказываем о раскладах перед встречами третьего тура.

Россия выйдет на Уэльс, а Украина — на Италию? Расклады в плей-офф Евро-2020 Россия выйдет на Уэльс, а Украина — на Италию? Расклады в плей-офф Евро-2020
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