Украинцы бьются за выход из группы, а Бельгия может помочь нашим футболистам. Все подробности в формате «онлайн» на «Чемпионате».

Сражения за путёвки в плей-офф Евро в разгаре! Матч Россия — Украина ещё возможен? LIVE

На чемпионате Европы по футболу завершается групповой этап. 21 июня определятся участники плей-офф ещё в двух группах. Сборные Украины и Австрии в прямом противостоянии выявят обладателя второй путёвки в квартете в С, а Нидерланды завершат групповую стадию поединком с Северной Македонией. В группе В помимо матча Россия — Дания пройдёт сражение Бельгии и Финляндии.