Сражения за путёвки в плей-офф Евро в разгаре! Матч Россия — Украина ещё возможен? LIVE

На чемпионате Европы по футболу завершается групповой этап. 21 июня определятся участники плей-офф ещё в двух группах. Сборные Украины и Австрии в прямом противостоянии выявят обладателя второй путёвки в квартете в С, а Нидерланды завершат групповую стадию поединком с Северной Македонией. В группе В помимо матча Россия — Дания пройдёт сражение Бельгии и Финляндии.
Пока Россия будет рубиться с Данией в Копенгагене, в Санкт-Петербурге будут выяснять отношения команды Финляндии и Бельгии. Интересно, что финны могут как выйти в плей-офф в случае поражения, так и завершить выступление при ничьей.
Сборную Украины может устроить и ничья с Австрией, но подопечные Андрея Шевченко намерены играть на победу. Возможно, добыть её поможет Роман Яремчук — одно из главных открытий турнира. А кто ещё удивляет на Евро-2020?
По традиции матчи решающего тура группового этапа стартуют одновременно. Встречи Украина — Австрия в Бухаресте и Северная Македония — Нидерланды в Амстердаме начнутся в 19:00 по московскому времени. Рассказываем о раскладах перед встречами третьего тура.
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