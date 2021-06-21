Сергей Карасёв обслужит матч Германия — Венгрия на Евро-2020

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Германия — Венгрия.



Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Отвечать за VAR будет итальянец Массимилиано Иррати, ему помогут соотечественники Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервный рефери — нидерландец Данни Маккели.



Матч Германия — Венгрия состоится 23 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, в турнирной таблице группы F лидирует сборная Франции (4). Второе место занимает национальная команда Германии (3), на третьем месте Португалия (3). Замыкает таблицу сборная Венгрии (1).