Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Карасёв обслужит матч Германия — Венгрия на Евро-2020

Сергей Карасёв обслужит матч Германия — Венгрия на Евро-2020
Диана Валавичюте
Комментарии

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Германия — Венгрия.

Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Отвечать за VAR будет итальянец Массимилиано Иррати, ему помогут соотечественники Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервный рефери — нидерландец Данни Маккели.

Матч Германия — Венгрия состоится 23 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, в турнирной таблице группы F лидирует сборная Франции (4). Второе место занимает национальная команда Германии (3), на третьем месте Португалия (3). Замыкает таблицу сборная Венгрии (1).

Новость по теме
Мюллер — о победе в матче с Португалией: Германия не должна становиться высокомерной
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021