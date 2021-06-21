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Горецка: рад снова видеть 82 миллиона тренеров сборной, а не 82 миллиона вирусологов

Горецка: рад снова видеть 82 миллиона тренеров сборной, а не 82 миллиона вирусологов
Диана Валавичюте
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка поблагодарил болельщиков за поддержку во время матче чемпионата Европы.

«Когда болельщики присутствуют на трибунах, это создаёт невероятную атмосферу. Я хотел бы поблагодарить всех фанатов. Все поют втрое громче, благодаря чему создаётся ощущение, что на стадионе аншлаг. Это даёт нам силы бороться. Мы понимаем, что страна готова к этому турниру. Приятно снова видеть 82 миллиона тренеров сборной Германии, а не 82 миллиона вирусологов», — приводит слова Горецки Spox.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии сыграет с национальной командой Венгрии. Встреча состоится 23 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало матча — в 22:00 мск.

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