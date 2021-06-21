Горецка: рад снова видеть 82 миллиона тренеров сборной, а не 82 миллиона вирусологов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка поблагодарил болельщиков за поддержку во время матче чемпионата Европы.
«Когда болельщики присутствуют на трибунах, это создаёт невероятную атмосферу. Я хотел бы поблагодарить всех фанатов. Все поют втрое громче, благодаря чему создаётся ощущение, что на стадионе аншлаг. Это даёт нам силы бороться. Мы понимаем, что страна готова к этому турниру. Приятно снова видеть 82 миллиона тренеров сборной Германии, а не 82 миллиона вирусологов», — приводит слова Горецки Spox.
Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии сыграет с национальной командой Венгрии. Встреча состоится 23 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало матча — в 22:00 мск.
- 21 июня 2021
-
16:24
-
16:23
-
16:20
-
16:15
-
16:13
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:41
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:15
-
15:04
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:49
-
14:34
-
14:27
-
14:22
-
13:56
-
13:40
-
13:39
-
13:38
-
13:26
-
13:08
-
13:02
-
12:41
-
12:38
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:03