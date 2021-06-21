Горецка оценил идею подсветить «Альянц-Арену» радугой перед матчем с Венгрией

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал идею сделать на «Альянц-Арене» радужную подсветку перед матчем Евро-2020 с Венгрией.
«Мы хотим противостоять расизму и гомофобии с помощью разнообразия. Есть планы, что «Альянц-Арена» будет сиять всеми цветами радуги в матче с Венгрией. Я думаю, это отличная и правильная идея», — цитирует Хаверца журналист Патрик Бергер в «Твиттере».
Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. «Совет хочет послать сигнал солидарности ЛГБТ-сообществу Венгрии, которое страдает от недавнего закона, принятого венгерским правительством», – говорится в заявлении, адресованном мэру Мюнхена. Ранее в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.
- 21 июня 2021
-
19:40
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:36
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:37
-
17:12
-
17:04
-
16:52
-
16:49
-
16:24
-
16:23
-
16:20
-
16:15
-
16:13
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:41
-
15:35