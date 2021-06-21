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Горецка оценил идею подсветить «Альянц-Арену» радугой перед матчем с Венгрией

Горецка оценил идею подсветить «Альянц-Арену» радугой перед матчем с Венгрией
Алексей Ласнов
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Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал идею сделать на «Альянц-Арене» радужную подсветку перед матчем Евро-2020 с Венгрией.

«Мы хотим противостоять расизму и гомофобии с помощью разнообразия. Есть планы, что «Альянц-Арена» будет сиять всеми цветами радуги в матче с Венгрией. Я думаю, это отличная и правильная идея», — цитирует Хаверца журналист Патрик Бергер в «Твиттере».

Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. «Совет хочет послать сигнал солидарности ЛГБТ-сообществу Венгрии, которое страдает от недавнего закона, принятого венгерским правительством», – говорится в заявлении, адресованном мэру Мюнхена. Ранее в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.

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