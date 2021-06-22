Черчесов прокомментировал поражение России от Дании в заключительном туре Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал крупное поражение от Дании со счётом 1:4 в заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы – 2020.

«Добрый вечер. Не сложилось, что результат не получился. План на игру выдерживался, были хорошие моменты, чтобы забить. Мы их не использовали, из-за чего не смогли перевернуть игру в нашу пользу. Пропустил гол с полумомента, во втором тайме вышли отыгрываться, делали замены, перестраивали игру. Пытались отыграть, но пропустили гол на быстрой контратаке, к которым мы готовились. Поплатились двумя голами. Поблагодарил футболистов за игру. Они были готовы к ней. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу. Надо это переосмыслить, посмотреть спокойно матч и делать выводы», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что по итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.