Уткин предложил Тедеско в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России

Известный блогер Василий Уткин выразил мнение о возможном сменщике Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России после сенсационного вылета национальной команды с чемпионата Европы – 2020.

«И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Россия стартовала на Евро-2020 с поражения от Бельгии со счётом 0:3 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», затем там же была обыграна сборная Финляндии, а в заключительном туре подопечные Станислава Черчесова крупно уступили датчанам со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.