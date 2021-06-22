Уткин предложил Тедеско в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России

Известный блогер Василий Уткин выразил мнение о возможном сменщике Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России после сенсационного вылета национальной команды с чемпионата Европы – 2020.
«И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что Россия стартовала на Евро-2020 с поражения от Бельгии со счётом 0:3 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», затем там же была обыграна сборная Финляндии, а в заключительном туре подопечные Станислава Черчесова крупно уступили датчанам со счётом 1:4.
По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
- 22 июня 2021
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