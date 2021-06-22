Министр спорта России прокомментировал провал сборной на чемпионате Европы — 2020

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал провальное выступление сборной в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией (1:4) и вылет команды из турнира.



«К сожалению, сборная России по футболу не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Выигрыш у финнов при двух крупных поражениях — от бельгийцев и датчан — неутешительный итог выступления российских футболистов.



Совместно с Российским футбольным союзом нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд. При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.