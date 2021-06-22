Иван Ургант пошутил о провале сборной России на Евро-2020

Известный телеведущий Иван Ургант в шутливой форме прокомментировал вылет сборной России по футболу с чемпионата Европы – 2020.

В новом выпуске на YouTube-канале «Вечернего Урганта» артист пошутил, что редакция его шоу ожидала победы России, поэтому не подготовила вариант сценария на случай поражения национальной команды: «Ну, потому что, а чего, никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг?»

Телеведущий прочитал ироничную речь, которая якобы была заготовлена на случай победы сборной России: «Ура, надо же, молодцы! Никто не верил, а они взяли и сделали. Потрясающе! Отыграться со счета 0:7! Сборная Дании на последних секундах, восхищаясь игрой нашей сборной, забивает гол в свои ворота, а благодарные жители Копенгагена несут Станислава Черчесова в отель».

Также Ургант заявил, что российские футболисты не виноваты в поражении – «они проиграли по вине сборной Дании»: «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти».

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.



По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане стали вторыми, финны – третьими, а россияне расположились на последнем, четвёртом месте.