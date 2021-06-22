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Колосков: Дания переиграла нашу сборную по всем статьям. Крайне удручающее впечатление

Колосков: Дания переиграла нашу сборную по всем статьям. Крайне удручающее впечатление
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о провале национальной команды на чемпионате Европы – 2020.

«Наверное, все граждане России поставят одинаковую оценку за результат на чемпионате Европы: он крайне неудовлетворительный. Сама игра произвела крайне удружающее впечатление, если не сказать хуже.

Такой результат не совсем закономерен. Критерий истины — всегда результат, но 1:4 — тот счёт, который по-настоящему не отражает суть происходящего на футбольном поле. Датчане переиграли нашу сборную по всем статьям: по уровню футбольного мастерства, тактике, умению создавать и реализовывать моменты. По всем позициям игроки сборной Дании были на голову выше нашей сборной.

Говоря о будущем Черчесова, Дюков чётко сказал, что у Станислава Саламовича есть действующий контракт до 2022-го года. Он будет его дорабатывать и готовить команду к дальнейшим соревнованиям, отбору на чемпионат мира», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане стали вторыми, финны – третьими, а россияне расположились на последнем, четвёртом месте.

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