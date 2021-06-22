Лещенко назвал единственного приличного российского тренера после неудачи Черчесова

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко поделился мыслями о вылете сборной России с чемпионата Европы — 2020 после поражения в матче заключительного, 3-го тура группового этапа с Данией (1:4).



«Игру сборной разбирать нечего: плохая игра, плохое исполнение, тактически всё было устроено неграмотно. Потому что бесконечные навесы на Дзюбу давно уже все изучили. В сборной Дании играют ребята покрепче, чем наши. В защите мы тоже провалились, три раза. Игра назад постоянная, без нападения, исполнителей очень мало — у нас только два-три человека играют на европейском уровне. Наша тактика уже всеми изучена, команда не такая разнообразная. Как-то всё очень печально выглядит.



Я не помню, чтобы наша команда выглядела так беспомощно. Первый тайм отыграли, потом немножко или кураж пропал, или физики не хватило. Это был разгром такой. Печально всё смотрелось, тем более что столько надежд было на этот чемпионат после ковида, было время подготовиться, как ни у одной другой страны, у нас всё было открыто. Можно и нужно было что-то поменять, подтасовать команду, попробовать новые варианты. Хотя исполнительское мастерство у нас отсутствует напрочь — кроме Головина и Фернандеса, больше и некого назвать. Вся надежда на молодёжь. Может быть, с их приходом всё наладится. Надо менять тактику — лучше проигрывать, но достойно, а не играть так беспомощно.



Насчёт Черчесова — я не имею никакого отношения к их команде, пусть они сами решают. Станислав Саламович пусть сам решает, как ему двигаться дальше. Что мне, советы давать, требовать что-то? От меня ничего не зависит. Как болельщик я считаю, что у нас на сегодняшний день есть только один приличный российский тренер — это Слуцкий. У нас есть федерация футбола, пусть они сами там решают. У нас есть «Крылья Советов», которые неплохо играют, и там не такой неожиданный тренер. Они играют в достаточно хороший футбол, я с удовольствием смотрел несколько матчей — просто прелесть, как они перемещаются, двигаются, как создают опасные моменты. Пусть федерация разбирается, там есть профессионалы, а я всё-таки любитель, не такой знаток футбола», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.