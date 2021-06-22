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Юрий Сёмин: о вылете сборной России с Евро пускай говорят руководители

Юрий Сёмин: о вылете сборной России с Евро пускай говорят руководители
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о вылете национальной команды с чемпионата Европы — 2020 после поражения в матче заключительного, 3-го тура группового этапа с Данией (1:4).

«Надо сначала всё проанализировать, а потом подводить итоги. Я до игры уже говорил, а сейчас говорить не о чем. Пускай говорят руководители», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова в итоге заняли последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане. По-прежнему претендует на место в 1/8 финала Финляндия, занявшая третье место в квартете.

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