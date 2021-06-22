Матвиенко: почему мы в такой огромной стране не можем найти 11 хороших футболистов?

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о провале национальной команды на чемпионате Европы – 2020.

«Я очень расстроена и огорчена. Я страстный болельщик и смотрела все игры. Думаю, я в этих чувствах не одинока. Большинство болельщиков страны расстроены игрой нашей команды. Не могу давать профессиональные оценки, но я считаю, что как-то не очень была мотивирована наша команда. Не чувствовала я воли к победе. Не знаю почему. Почему мы в такой огромной стране не можем найти 11 футболистов, которые хорошо играют в футбол? Почему? Маленькие страны показывают нам, как надо играть в футбол. Вопросы к тренерам, наверное. Нам надо сосредоточиться на развитии детского футбола, детских школ, на дворовом, семейном, народном футболе. На поиске и отборе звездочек футбольных. У нас здесь слом произошел, и мы никак его не можем преодолеть.

Почему наш балет номер один? Потому что не потеряли школу и систему, штучно отбирают этих деток. Футбольную политику надо в корне менять. Очень огорчена, очень расстроена. Когда наша команда проигрывает, происходит у людей эмоциональный спад, спад настроения. Даже производительность труда падает. Или играйте, или не позорьтесь! Но это не значит, что надо отворачиваться от нашей команды и за нее не болеть», — приводит слова Матвиенко Накануне.ру.