«Мне очень стыдно». Зинченко выступил с заявлением после поражения сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о поражении в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Австрией (0:1). Команда заняла третье место в группе и сохраняет шансы на выход в плей-офф.



«Описать то, что у меня внутри, будет очень непросто. Конечно, большое разочарование. Я лично сам чувствую ответственность, ведь мы должны были сыграть намного лучше. То, как мы играли в первом тайме, — это неприемлемо. Мы должны рассмотреть свои ошибки, игру. Можно много говорить о физических кондициях, но на таких турнирах без менталитета победителя очень тяжело. Должно быть запредельное желание, нужно выигрывать дуэль на каждом участке поля. К сожалению, этого в первом тайме у нас не было. Во втором тайме мы отдавали все силы, но Австрия — тоже хорошая команда, и они нам не дали ничего толком создать.



Многие будут говорить о каких-то физических кондициях, технических и так далее. Да, было много брака с нашей стороны, вопросов нет. Критику мы заслужили, потому что у нас была выигрышная позиция до игры, нас устраивала ничья, мы это прекрасно понимали, но никто не играл на ничью. Мы играли на победу, старались отдавать все силы, но это будет нам бесценным опытом. Весь стадион гнал нас вперёд, но мы не добыли нужного результата. Мне очень стыдно.



Будем ждать, что все матчи закончатся с нужным для нас результатом, но всем нам нужно пересмотреть свою игру и своё отношение к делу», — приводятся слова Зинченко на сайте телеканалов «Футбол 1» / «Футбол 2».